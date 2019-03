Berlin ist einer Untersuchung zufolge Spitzenreiter in Sachen Digitalisierung. Das Land führt den Deutschland-Index der Digitalisierung 2019 an, wie das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut Fokus am Montag in Berlin mitteilte. Berliner und Berlinerinnen nutzten besonders häufig digitale Verwaltungsangebote. 60 Prozent der Behördenkommunikation sei in den vergangenen zwölf Monaten über das Internet gelaufen. Den niedrigsten Wert erreichte Brandenburg mit 42 Prozent. Insgesamt hätten zwar alle Bundesländer ihren Indexwert steigern können, die Unterschiede blieben jedoch weiterhin groß. Ein Grund seien »immense Unterschiede« bei der Vergabe öffentlicher Gelder für Forschungsprojekte. Berlin und Sachsen höben sich durch »weit überdurchschnittliche Fördersummen ab«. dpa/nd