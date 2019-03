Der Imam des interreligiösen Projekts »House of One«, Kadir Sanci, hat seine Gesprächsbereitschaft mit anderen muslimischen Verbänden betont. »Der Dialog scheitert nicht an fehlendem Bemühen unsererseits«, sagte er am Montag in Berlin. Sanci reagierte damit auf die Vorwürfe, der muslimische Partner des »House of One« polarisiere und verhindere eine breite Beteiligung muslimischer Akteure an dem Projekt. Die Berliner Unternehmerin und Unterstützerin des Projekts, Catherine von Fürstenberg-Dussmann, hatte in der vergangenen Woche aus diesen Gründen ihren Rückzug aus dem »House of One« erklärt. Der muslimische Partner des Projekts, das Forum für interkulturellen Dialog, beruft sich eigenen Angaben nach auf die Werte des muslimischen Gelehrten Fethullah Gülen, die in der Türkei verfolgt wird. epd/nd