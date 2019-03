Während erneuerbare Energien und Klimaschutz durch Lehrplan und nicht zuletzt die Fridays-for-Future-Bewegung zum Kampfthema in öffentlichen Bildungseinrichtungen geworden sind, muss die praktische Vorbildfunktion der Schulen noch ausgebaut werden. Während das Leistungssportzentrum mit der Anlage etwa 63 Prozent des Eigenbedarfs abdecken kann, fehlen vergleichbare umweltfreundliche Maßnahmen an anderen Schulen. Scheeres bestätigt allerdings, dass die Energiewende weiterhin eine hohe Priorität habe. Zudem sollen Klimaschutzmaßnahmen dort umgesetzt werden, wo es bautechnisch realisierbar sei. Mit der Photovoltaikanlage werde ein starkes Signal von Seiten des Leistungssports in die Gesellschaft gesendet, so die Bildungssenatorin. asc

Foto: dpa/Britta Pedersen