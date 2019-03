Winnenden. Zum zehnten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden haben Hunderte Menschen der Opfer gedacht. Schüler der Albertville-Realschule bildeten am Montag eine Menschenkette zur Gedenkstätte, wo sich Angehörige und Bewohner zum Trauern zusammenfanden. An der Schule in Baden-Württemberg hatte am 11. März 2009 ein ehemaliger Schüler acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen erschossen. Auf der Flucht tötete der 17-Jährige drei weitere Menschen und sich selbst. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth (CDU) sagte am Montag: »Zehn Jahre nach dem Ereignis von 2009 wünsche ich uns und allen Menschen auf unserem Planeten weiterhin die notwendige Achtsamkeit, um auch in Zukunft gut miteinander leben zu können.« dpa/nd