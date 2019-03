Erfurt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat die Ermittlungen wegen Vorwürfen des Geheimnisverrats gegen Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) eingestellt. Der Tatverdacht habe sich nicht bestätigt, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag. Konkret ging es um den Vorwurf der CDU-Landtagsfraktion, Lauinger habe das Dienstgeheimnis verletzt. Hintergrund war ein Ermittlungsverfahren gegen CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring wegen des Verdachts auf ein Steuerdelikt im vergangenen Jahr. dpa/nd

