Shah Alam. Überraschende Wende im Prozess um den Mord an dem Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un: Ein Gericht in Malaysia entschied am Montag, eine der beiden Angeklagten freizulassen. Die 27-jährige Indonesierin Siti Aisyah verließ das Gerichtsgebäude nach anderthalbjährigem Verfahren und kehrte umgehend in ihr Heimatland zurück. Ihre 30-jährige Mitangeklagte Doan Thi Huong aus Vietnam bleibt weiter in Haft. Den beiden Frauen wurde vorgeworfen, im Februar 2017 den Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs am Flughafen von Kuala Lumpur mit Nervengift beschmiert zu haben. AFP/nd