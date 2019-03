Moskau. Die Kritik an Russlands neuen Internetgesetzen gegen staatsbeleidigende und falsche Informationen reißt nicht ab. Der von Wladimir Putin eingesetzte Menschenrechtsrat warnte am Montag vor einem Inkrafttreten der Regelungen, weil die Gefahr einer willkürlichen Sperrung von Internetseiten bestehe. In einer Stellungnahme forderte das Gremium den Föderationsrat - das Oberhaus im Parlament - auf, die Gesetze überarbeiten zu lassen. dpa/nd