Wien. Österreichs Regierung hat ein Einreiseverbot der Ukraine für einen Reporter des Österreichischen Rundfunks (ORF) scharf kritisiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellte sich an die Seite seiner Außenministerin Karin Kneissl, die das Verbot als »in Europa inakzeptablen Akt der Zensur« bezeichnet hatte. Die Ukraine hatte am Donnerstag ein Einreiseverbot gegen den ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz verhängt. Der hatte mit einem Kamerateam auf der Halbinsel Krim gedreht. Dabei soll er die Brücke zum russischen Festland betreten und damit aus ukrainischer Sicht unrechtmäßig die Grenze zu Russland übertreten haben. dpa/nd

