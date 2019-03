Nürnberg. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) hat überraschend seinen Rückzug angekündigt. Er werde 2020 bei der Kommunalwahl nicht mehr antreten, sagte der seit 2002 amtierende Maly am Montag. Der 58-Jährige begründete dies damit, einen Generationswechsel ermöglichen zu wollen. Maly gilt als einer der profiliertesten Sozialdemokraten in Bayern. Er ist derzeit Vizepräsident des Deutschen Städtetags, dessen Präsident er von 2013 bis 2015 war. Die Rückzugsankündigung löste nicht nur unter Sozialdemokraten Bedauern aus. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sagte, Maly sei einer der »besten Oberbürgermeister in Deutschland und die Lichtgestalt der SPD in Bayern«. Er arbeite sehr gern und vertrauensvoll mit ihm zusammen. »Das ist eine echte Zäsur für Nürnberg«, so der ebenfalls in Nürnberg lebende Söder. AFP/nd