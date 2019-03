Lingen. Die deutschen katholischen Bischöfe wollen auf ihrer Frühjahrsvollversammlung ein Konzept für den Umgang mit Missbrauchsfällen in der Kirche präsentieren. Darin würden einheitliche Vorgaben für die Entschädigung und die Anerkennung des Leids gemacht, so Kardinal Reinhard Marx am Montag im niedersächsischen Lingen zum Auftakt der Versammlung. Zudem müssten noch mehr Anlaufstellen für Opfer geschaffen werden. Im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen würden die Bischöfe auch die »systemischen Gefährdungen« der Kirche offen diskutieren, sagte Marx. Dazu gehörten die Sexualmoral, der Umgang mit Macht in der Kirche sowie die Lebensform und Ausbildung von Priestern. epd/nd