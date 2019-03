Berlin. Berlin hat bei der Digitalisierung im Ländervergleich die Nase weit vorn. Der Abstand zu Hamburg und Bremen, die im Deutschland-Index zur Digitalisierung die Plätze zwei und drei belegen, ist groß. Das Schlusslicht bildet derzeit Thüringen. Vor allem Sachsen hat in den vergangenen zwei Jahren stark aufgeholt, stellten die Forscher vom Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut fest, die den Index 2019 am Montag vorstellten. Für 2017 bis 2019 lässt sich vor allem in Sachen Infrastruktur und private Internetnutzung eine bundesweite Annäherung der digitalen Lebensverhältnisse beobachten.

Die Forscher haben nicht nur auf den Breitbandausbau und andere Infrastrukturdat...