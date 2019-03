Possierliche Tierchen – aber im Motorraum haben sie nichts zu suchen. Foto: dpa/Patrick Seeger

So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 5. September 2018 (Az. 7 / U 25/16), wie die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berichtet.

Geklagt hatte ein Mann, dessen Fahrzeug teilkaskoversichert war. Bei einer Durchsicht in der Kfz-Werkstatt hatte sich herausgestellt, dass Nagetiere, wahrscheinlich Mäuse, an verschiedenen Stellen Schäden verursachten. Dazu gehörten u. a. die Wasserabläufe des Panoramadaches, der Kopfairba...