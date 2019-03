Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle (Az. L 15 AS 262/16) wies in einem am 4. Februar 2019 in Celle bekanntgemachten Urteil entsprechende Forderungen eines Hartz-IV-Empfängers ab. Der 64-jährige Mann aus Bremen hatte vom örtlichen Jobcenter monatliche Mehrbedarfsleistungen in Höhe von 150 Euro für alternativmedizinische Präparate wie Kytta, Quark, Ingwer, Ne...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.