Neustadt/Orla. Vertreter der rechten Identitären Bewegung haben sich mit einer Gruppe an einem Faschingsumzug in Neustadt/Orla beteiligt. »Wir hatten das im Vorfeld nicht auf dem Schirm, die Gruppe hatte sich ganz normal für den Umzug angemeldet«, sagte der Präsident der ausrichtenden Karnevalsgesellschaft Duhlendorf, Christian Thuy. Erst im Nachhinein sei der Verein durch Zuschauer darauf aufmerksam gemacht worden. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet, dass die Gruppe mit mehreren Transparenten beim Umzug am 3. März vertreten war. So soll ein Logo der Identitären zu sehen gewesen sein. dpa/nd