Wer kennt Chongqing, die Metropole im Südwesten Chinas? In der Verwaltungseinheit leben 32 Millionen Einwohner. Raimund Löw berichtet in seiner Reportage »Leben in Chinas neuer Megacity - Der Aufstieg der Stadt Chongqing« über Glanz und Elend des ökonomischen Fortschritts. Die kommunistische Partei steckt Milliarden ins »Sillicon Valley Asiens«, aus dem jeder dritte weltweit verkaufte Laptop stammt. Die Doku erzählt, was es für Menschen, Umwelt und Kultur bedeutet, wenn in einer Stadt kein Haus älter als 30 Jahre ist und sich in kürzester Zeit 2000 Firmen ansiedeln. Chongqing, das Vexierbild über eine Großmacht.

Foto: ZDF & ORF

3sat 20.15 Uhr