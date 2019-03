Müncheberg. Mit dem Ärztemangel und mit dem Ausbau der Ostbahn hat sich am Dienstag das rot-rote Kabinett beschäftigt. In Trebnitz bei Müncheberg (Märkisch-Oderland) beriet die Landesregierung darüber, den derzeitigen Stundentakt der Regionalbahn 26 zu verkürzen. Perspektivisch soll es auf der Strecke Berlin-Müncheberg von Montag bis Freitag einen Halbstundentakt geben. Ab dem Jahr 2022 ist geplant, mehr Direktverbindungen nach Gorzów in Polen anzubieten.

Ein Ausbau der Ostbahn schaffe der regionalen Wirtschaft neue Möglichkeiten, stärk...