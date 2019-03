Die Eltern des in Venezuela verhafteten freien Journalisten Billy Six aus Neuenhagen haben sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Landtag an die Öffentlichkeit gewandt. Vater Edward warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. Dies stehe in krassem Widerspruch zu Reaktionen anderer Staaten. Während Frankreich, Spanien und Kolumbien gegen die Verhaftung von Journalisten aus ihren Ländern Protest einlegten, habe die Bundesregierung das nicht getan. »Sie haben uns nicht einmal darüber informiert«, schimpfte Edward Six. Er machte Außenminister Heiko Maas (SPD) Vorwürfe. Als Eltern seien sie »im Treppenhaus des Außenministeriums abgefertigt« worden.

Nach Angaben von Edward Six hat sein Sohn in den vergangenen zehn Jahren aus Ägypten, der Ukraine, dem Donbass, aus Libanon und Syrien berichtet. Er werde »in die rechte Ecke geschoben«. Das Ausbleiben des offiziellen Protestes der Bundesregierung werde von Venezuela als Best...