Nassenheide. Ein mit Paketen beladener Lastwagen ist in der Nacht zu Dienstag auf der B 96 zwischen Nassenheide und Teschendorf (Oberhavel) wegen Straßenglätte ins Schleudern geraten. Bei dem Unfall kippte der Anhänger des Lastwagens in einen Straßengraben. Die B 96 war wegen der Bergungsarbeiten zunächst komplett und später halbseitig gesperrt. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. dpa/nd

