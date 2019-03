Schulzendorf. Eine Seniorin ist bei einem tragischen Unfall auf dem eigenen Grundstück in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) ums Leben gekommen. Ihr 83-jähriger Mann war am Montag mit seinem Auto rückwärts gefahren und hatte anhalten wollen. Dabei verwechselte er die Bremse mit dem Gaspedal. Das Auto stieß mit der 80-jährigen Frau zusammen, die so schwere Verletzungen davontrug, dass sie noch am Unfallort starb. dpa/nd