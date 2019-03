Loujain al-Hathloul sitzt in Saudi-Arabien im Gefängnis Foto: privat

Am Mittwoch soll der Prozess gegen die saudische Frauenrechtlerin und Aktivistin Loujain al-Hathloul beginnen. Die Anklage gegen sie und acht weitere Frauen lautet: Destabilisierung des Regimes. In Wirklichkeit hatte sich die 29-Jährige wiederholt für eine Aufhebung des Fahrverbots für Frauen eingesetzt. Die Ironie an dem nun beginnenden Prozess besteht aber darin, dass es Frauen gar nicht mehr verboten ist, ein Auto zu fahren: Loujain al-Hathloul wurde im Mai 2018 verhaftet - nur ein Monat später das Verbot aufgehoben. Die Forderungen nach ihrer Freilassung wurden dadurch lauter, auch auf internationaler Ebene.

...