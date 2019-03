Nürnberg. Kürzere Asylverfahren bringen Geflüchtete nach einer Studie schneller in Arbeit und bewegen sie schneller, einen Sprachkurs zu beginnen. »Verlängert sich dagegen das Asylverfahren um sechs Monate, sinkt die Übergangsrate in Erwerbstätigkeit um elf Prozent«, heißt es in einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Daher sei richtig gewesen, die Dauer der Asylverfahren deutlich zu verkürzen. Auch investierten Geflüchtete aus Ländern mit guter Bleibeperspektive wie Syrien verstärkt in den Spracherwerb. dpa/nd