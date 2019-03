Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Saarbrücken. Rund 70 verschuldete Städte Deutschlands haben sich mit einem Hilferuf an Vertreter der Bundesregierung gewandt. In einem Positionspapier fordern sie als Aktionsbündnis »Für die Würde unserer Städte« eine Lösung der Altschuldenfrage und eine bessere Finanzausstattung. »Der soziale Frieden ist gefährdet, wenn die Lebensverhältnisse in den finanzschwachen Kommunen und reichen Städten und Gemeinden immer weiter auseinanderdriften«, sagte der Bürgermeister von Saarbrücken, Ralf Latz (SPD), als einer der Sprecher des bundesweit agierenden Aktionsbündnisses. Zum Bündnis gehören Kommunen aus acht Bundesländern. dpa/nd