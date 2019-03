Mainz. Die Türkei erlaubt dem ZDF-Korrespondenten Jörg Brase nun doch die Arbeit im Land. Ankara sei zur jüngst verweigerten Akkreditierung bereit, so das ZDF am Dienstag auf seiner Homepage. Brase schrieb bei Twitter: »Ich werde in den kommenden Tagen nach Istanbul zurückkehren.« Das Presseamt in Ankara hatte Brase sowie dem »Tagesspiegel«-Reporter Thomas Seibert und dem nicht ständig in der Türkei lebenden NDR-Reporter Halil Gülbeyaz vor rund zehn Tagen mitgeteilt, dass ihnen eine neue Pressekarte nicht bewilligt werde. Am Sonntag mussten Brase und Seibert die Türkei verlassen. dpa/nd