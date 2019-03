Sofia. Bulgarien will ein bei Umweltschützern umstrittenes Atomkraftwerk bei Belene doch bauen lassen. Eine Woche nach dem Besuch von Russlands Regierungschef Dmitri Medwedew veröffentlichte das Energieministerium in Sofia am Montag eine Einladung an Investoren. 2012 hatte die damalige Regierung aus Kostengründen das früher gemeinsam mit Russland geplante Atomkraftwerk Belene beim russischen Atomstroiexport abgesagt. dpa/nd