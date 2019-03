Straßburg. In der Affäre um Scheinassistenten hat der Mitgründer der rechtsextremen Partei Front National, Jean-Marie Le Pen, seine Immunität im EU-Parlament verloren. Die Parlamentarier stimmten am Dienstag für die Aufhebung. Damit können die französischen Justizbehörden weitere Ermittlungen anstellen. Es ist nicht das erste Mal, dass der 90-Jährige in Straßburg seine Immunität verliert. Er, seine Tochter und andere Abgeordnete des Front National (heute: Rassemblement National) stehen schon länger im Fokus der französischen Justiz: Von ihnen beschäftigte Assistenten sollen statt im EU-Parlament unerlaubt für die Partei in Frankreich gearbeitet haben und dennoch EU-Gelder kassiert haben. dpa/nd