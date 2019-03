Mit mehr als 30 000 Mitgliedern hat Berlin die größte jüdische Gemeinde in Deutschland. Doch im vergangenen Jahr habe auch hier die Zahl antisemitischer Übergriffe auf jüdische Menschen und Einrichtungen zugenommen, erklärte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag vor Journalisten. Daher werde Berlin noch intensiver gegen Antisemitismus vorgehen. Der Senat habe jetzt, erstmals in einem Bundesland, ein Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismus-Prävention beschlossen, sagte Behrendt, der auch für den Bereich Antidiskriminierung zuständig ist.

Zugleich kündigte der Justizsenator die Einrichtung des Amtes eines Antisemitismusbeauft...