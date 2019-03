Foto: dpa/Frank Mächler

Berlin. Sony Music Deutschland verlegt seinen Hauptsitz von München nach Berlin. Der Umzug der Sony Music Entertainment Germany GmbH finde 2020 statt, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag in München. Sony habe einen Neubau mit einer Nutzungsfläche von mehr als 8000 Quadratmetern in der Bülowstraße in Berlin-Schöneberg langfristig gemietet.

Sonys Deutschlandchef Patrick Mushatsi-Kareba begründete den Wechsel mit der größeren Nähe zu Künstlern und Partnern und dem »erweiterten Zugang zu einflussreichen kreativen Subkulturen und führenden kulturellen und digitalen Innovatoren«. Der Münchner Standort bleibt laut Sony weiterhin bestehen. Auch Sony-Konkurrent Universal hat seinen deutschen Standort in der Hauptstadt. dpa/nd