Partei geht mit Forderungen nach Mindestbesteuerungen für Digitalkonzerne in den Europawahlkampf

Brüssel. Die EU-Finanzminister haben Pläne für eine europäische Steuer auf die Einnahmen großer Digitalkonzerne bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Länder wie Dänemark, Irland und Schweden verhinderten am Dienstag, dass die Minister einen einstimmigen Beschluss zur Einführung einer Steuer auf Online-Werbeeinnahmen fassen konnten. Nach Angaben der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft soll das europäische Vorhaben nur wieder aufgegriffen werden, wenn bis Ende 2020 auf weltweiter Ebene keine solche Steuer vereinbart wird. AFP/nd

Laut einer Studie verursacht die Luftverschmutzung in Europa doppelt so viele Todesfälle wie bisher angenommen

