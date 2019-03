Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hat 2018 vor allem bei seiner Kernmarke VW Pkw und der Premiumtochter Audi die Probleme mit dem neuen Abgastest zu spüren bekommen. Auch andere wichtige Marken fuhren im Vorjahr nicht mehr so hohe Gewinne ein. Nun will VW-Konzernchef Herbert Diess noch mehr Augenmerk auf höhere Effizienz legen. »Wir haben uns trotz starken Gegenwinds ordentlich geschlagen«, sagte er am Dienstag bei Vorlage der Jahreszahlen 2018. Die Konzernmarken hätten hart an ihrer Entwicklung gearbeitet. Konkretere Angaben zu weiteren Bemühungen machte Diess nicht. dpa/nd