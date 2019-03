Zuschauer zahlen statt Eintritt mit einer Spende an »Ärzte ohne Grenzen«

Das nationalsozialistische Deutschland war am 15. März 1939 in Prag einmarschiert. Von den rund 80.000 aus der früheren Tschechoslowakei deportierten Juden überlebten nur etwa 11.000 den Holocaust. dpa/nd

»Wir entscheiden nur, dass wir die kranken Frauen noch nicht schicken, sondern erst mit dem nächsten Zug - aber ansonsten machen wir einfach das, was man uns sagt«, erklärte Klaus in der Debatte über die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU. Der Vorsitzende der Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala, bat daraufhin für den unpassenden Vergleich seines Parteikollegen um Entschuldigung. Andere Politiker riefen Klaus auf, sich mit der Funktionsweise der EU vertraut zu machen. Der frühere Gymnasialdirektor Klaus junior ist seit 2017 Abgeordneter.

Prag. Der tschechische Parlamentsabgeordnete Vaclav Klaus junior hat mit einem Holocaust-Vergleich für Empörung gesorgt. Das berichtete die Zeitung »Lidove noviny« am Mittwoch. Der Sohn des früheren Präsidenten Vaclav Klaus zog demnach eine Parallele zwischen der Umsetzung europäischer Richtlinien in nationales Recht und der Arbeit eines »jüdischen Ausschusses«, der die Leute habe aussuchen müssen, die mit dem nächsten Transport ins KZ fahren werden.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Blackout dauert seit sechs Tagen an/ Juan Guaidó: Ende von Maduros Präsidentschaft »sehr nah«

Die Abgeordneten in London haben erneut gegen Theresa Mays Abkommen gestimmt./ Nun wird über No-Deal-Brexit und Verschiebung des Austritts entschieden

Große Koalition will Wahlrechtshürden für Behinderte abbauen / Sozialverband begrüßt Einigung der Regierungsparteien

Umsetzung europäischer Richtlinien in nationales Recht sei wie die Arbeit eines »jüdischen Ausschusses«

Verfassungsgericht in Sachsen-Anhalt muss über Kennzeichnungspflicht für Polizisten entscheiden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!