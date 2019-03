Der Ausstand dürfte viele Berlinerinnen und Berliner treffen. »Unsere Fahrgäste müssen sich leider auf erhebliche Einschränkungen im Nahverkehr einstellen«, so Nelken. Um den Wegfall der Omnibusse zu kompensieren, wolle die BVG verlängerte Züge und Trams einsetzen.

Am späten Dienstagabend hatte die Tarifkommission das Angebot der Arbeitgeberseite von 65 Millionen Euro zur Finanzierung der Mantel- und Entgeltrunde bei BVG und Berlin Transport als unzureichend abgelehnt. »Das vorgelegte Angebot hat für totales Unverständnis bei den Kolleginnen und Kollegen gesorgt«, sagte Arndt. Der Wunsch vieler Beschäftigter, die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 36,5 Stunden zu senken, sei nicht berücksichtigt worden. Die Tarifkommission forderte die Arbeitgeber unterdessen auf, das Angebot deutlich zu verbessern.

»Ziel ist es, mit diesem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen zu erhöhen«, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Jeremy Arndt. »Mit dem Beschluss reagiert die Tarifkommission auf das unzureichende Angebot der Arbeitgeber, das auch deutliche Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen beinhaltet.«

Alle Linienbusse der BVG sollen den ganzen Tag über bis zum späten Abend in den Betriebsdepots verbleiben. Auch die Technikmitarbeiter im Omnibussegment des landeseigenen Unternehmens sind aufgerufen, nicht zur Arbeit zu gehen. Andauern soll der Warnstreik insgesamt von

Wer an diesem Donnerstag an der Bushaltestelle steht, kann lange warten: Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zum Streik aufgerufen.

Warnstreik: Am Donnerstag sollen die BVG-Busse in ihren Depots bleiben.

Am Donnerstag legen Berlins BVG-Omnibusfahrer für einen Tag die Arbeit nieder

