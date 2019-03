Berlin. Antibiotikaresistente Erreger stellen einer Studie zufolge nicht nur Krankenhäuser, sondern auch ambulante Pflegedienste vor Probleme. Die Erhebung zeigte, dass es offenbar in manchen Diensten am richtigen Umgang fehle, teilte das Zentrum für Qualität in der Pflege mit. Demnach war in etwa jedem zweiten Pflegedienst mindestens von einem Mitarbeiter bekannt, dass er in den zurückliegenden zwölf Monaten mit Problemkeimen bei Pflegebedürftigen konfrontiert war. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. epd/nd