New York. Fast jeder zweite Arzt in Deutschland berichtet von Gefühlen körperlicher, emotionaler und mentaler Erschöpfung. Dies ergab eine Umfrage von Medscape, einem Informationsportal für Ärzte und andere Gesundheitsberufe, bei 20 000 Medizinern in Frankreich, Deutschland, Portugal, Spanien, den USA und Großbritannien. Bei Depressionen liegen die deutschen Ärzte demzufolge im Ländervergleich an der Spitze. 24 Prozent von ihnen geben an, dass sie unter Depressionen und depressiven Verstimmungen leiden. 9 Prozent bezeichnen ihre Symptome als eine Kombination aus Burnout und Depression. Die Ursachen sehen die Ärzte vor allem in ihrem Job. Wer im Krankenhaus arbeitet, nennt diesen Grund etwas häufiger als niedergelassene Ärzte. nd