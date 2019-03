Gesät im Herbst, gewachsen fast noch im Winter, geerntet zu Frühjahrsbeginn: Für den Feldsalat ist jetzt Saison. Foto: stock.adobe/groisboeck

Immer häufiger werden Blattsalate ganzjährig zum Verkauf angeboten. Nur wenigen Menschen ist bekannt, dass der im Herbst ausgesäte Feldsalat tatsächlich im Vorfrühling und zeitigen Frühjahr geerntet werden kann. Sein hoher Gehalt an dem Vitamin Folsäure aus der Gruppe der B-Vitamine macht ihn nicht nur für Schwangere wertvoll. Gerade auch Ältere und Personen mit einem hohen Schlaganfall-Risiko tun gut daran, besonders im März regelmäßig frische Rapunzel, wie der Feldsalat auch genannt wird, auf den Teller zu laden.

Der Appetit der jungen, schwangeren Frau auf die dunkelgrünen Blätter in dem Märchen »Rapunzel« ist mehr als sprichwörtlich zu verstehen. Die zarten, in Rosetten wachsenden vitaminreichen Salatblätter beheben Schwäche und Blutarmut der blassen Mutter. Das Mädchen, das sie zur Welt bringt, erhält den Namen Rapunzel, dessen Haar so kräftig wie ein dickes langes Seil wächst. Rapunzelsalat ist auch für Menschen mit hohem Bl...