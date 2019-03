Magdeburg. Das Rettungsmodell für die Sanierung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) geht in die Feinabstimmung. Die Gespräche mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) stehen laut niedersächsischem Finanzministerium vor dem Abschluss. »Wir sind mit dem DSGV dabei, ein tragfähiges Modell zu entwickeln - da sind wir in der Schlussphase«, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers. In Magdeburg beschäftigten sich die Finanzpolitiker am Mittwoch im Landtag mit den geplanten Hilfen für die Nord/LB. Sachsen-Anhalt ist mit knapp sechs Prozent an der Landesbank beteiligt. Nach bisherigen Planungen soll das Land 198 Millionen Euro zuschießen. Größte NordLB-Aktionäre sind die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die niedersächsischen Sparkassen. dpa/nd