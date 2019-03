München. Weil Tierschutzstandards nicht sicher eingehalten werden, verbietet Bayern Transporte in 17 Staaten. Das sind nach Angaben des Umweltministeriums vom Mittwoch Länder, bei denen erhebliche Zweifel bestehen, dass auf der gesamten Transportroute die Anforderungen der EU-Tiertransportverordnung eingehalten werden: Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Kasachstan, Kirgistan, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan. Minister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte: »Tierschutz endet nicht an der Landesgrenze. dpa/nd

