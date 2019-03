Dresden. Sachsens evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing begrüßt die Schülerinitiative für Klimaschutz »Fridays for Future«. »Ich persönlich freue mich sehr, wenn Jugendliche mit wachen Augen durch die Welt gehen, wenn sie die Probleme beim Namen nennen und uns Erwachsene an unsere Verantwortung für die Erde und die nachkommenden Generationen erinnern«, erklärte Rentzing am Mittwoch in Dresden. Die Zerstörung der Lebensbedingungen sei die größte Gefahr für die Menschheit. »Wir müssen hier umdenken, aber eben nicht nur denken, sondern auch handeln.« epd/nd