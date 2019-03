Was soll das sein

Straßburg. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani (Italien), hat mit seiner Meinung über positive Aspekte der faschistischen Diktatur von Benito Mussolini Protest ausgelöst. Seine Aussagen sorgten für Empörung, einige Europaparlamentarier, auch die EU-Fraktionschefin der Linken, Gabriele Zimmer, verlangten Tajanis Rücktritt. Am Donnerstag entschuldigte sich der konservative Politiker. Tajani hatte am Mittwoch im italienischen Radio gesagt, dass man mit den »Methoden« von Mussolini zwar nicht einverstanden sein müsse, aber dass er auch »Straßen, Brücken, Gebäude und Sportanlagen gebaut und so viele Teile unseres Italiens erneuert hat«. dpa/nd