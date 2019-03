Bratislava. Ein Unternehmer hat nach Dafürhalten der Staatsanwaltschaft den Auftrag zur Ermordung des Journalisten Jan Kuciak vor einem Jahr erteilt. Wie sie slowakische Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität am Donnerstag bekannt gab, wurde gegen den Mann eine formelle Anschuldigung erhoben . Das ist im slowakischen Strafrecht eine Vorstufe zur Anklage vor Gericht. dpa/nd

Die Initiativen gegen populistische Tendenzen in EU-Parlament und Rat wachsen - sind aber zersplittert

Leo Fischer über Geschichte in neuen Hüllen, Gleichgültigkeit und Weiterwurschteln

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!