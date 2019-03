Berlin. Zur Europa-Wahl Ende Mai haben mehr als 60 Demokratieorganisationen, Initiativen, Sozial- und Umweltverbände eine Kampagne gegen Nationalismus und Rechtsextremismus gestartet. Bei der Wahl am 26. Mai müssten die Weichen für ein besseres und sozialeres Europa gestellt werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, zum Auftakt der Kampagne am Donnerstag. Höhepunkt sollen am 19. Mai mehrere Demonstrationen unter dem Motto »Ein Europa für Alle - deine Stimme gegen Nationalismus« in verschiedenen Städten sein. epd/nd