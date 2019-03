Oldenburg. Im Fall Niels Högel hat die Polizei eine Sondereinheit mit dem Namen »Kardio 2« eingerichtet, um die Meineidvorwürfe gegen acht Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg aufzuklären. Ihnen werde vorgeworfen, als Zeugen im Mordprozess gegen den Ex-Krankenpfleger gelogen zu haben, bestätigte Oberstaatsanwalt Martin Koziolek am Donnerstag. Der Name »Kardio 2« lehne sich an die inzwischen aufgelöste Sonderkommission »Kardio« an, deren dreijährige Ermittlungsarbeit zur Anklage gegen Högel führte. Högel soll aus Geltungssucht 100 Patienten in Oldenburg und Delmenhorst ermordet haben. Im Zuge des Verfahrens hatten Ex-Kollegen des Angeklagten ausgesagt. Viele der Zeugen fielen durch große Erinnerungslücken auf. epd/nd