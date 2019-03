Rechenberg-Bienenmühle. Den Nachweis eines Wolfes im Osterzgebirge gibt es jetzt auf einem Foto. Mitte Dezember tappte ein Wolf nahe Rechenberg-Bienenmühle in eine Fotofalle, so das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen am Mittwoch. Schon zuvor habe es dort unbestätigte Hinweise auf den Wolf gegeben. »Noch ist unklar, ob sich das Tier dort dauerhaft niederlassen wird oder das Gebiet nur durchwandert hat«, hieß es. Wölfe sind in Sachsen seit Ende der 1990er Jahre wieder heimisch. Im Monitoringjahr 2017/2018 wurden in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Meißen, Nordsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 18 Wolfsfamilien (Rudel) und vier Paare nachgewiesen. dpa/nd