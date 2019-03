Was soll das sein

Potsdam. Die Partei der Sorben (PDS) darf offiziell als Partei bei den Brandenburger Kommunalwahlen am 26. Mai antreten. Der Landeswahlausschuss habe dem Antrag der bislang als Vereinigung geführten PDS stattgegeben, teilte die Landeswahlleitung am Donnerstag in Potsdam mit. Dagegen habe die Prüfung der ebenfalls angetretenen Vereinigung Freiparlamentarische Allianz (FPA) ergeben, dass diese neun Monate nach ihrer Gründung noch nicht über eine ausreichende personelle und organisatorische Struktur verfüge, die eine Anerkennung als Partei rechtfertigen könnte. Die FPA könne bei der Kommunalwahl aber als Vereinigung antreten. Damit sind insgesamt 19 Parteien zu der Wahl zugelassen. Bis zum Donnerstag kommender Woche (21. März) haben Parteien, Vereinigungen und Wählergruppen noch Zeit ihre Wahlvorschläge mit Kandidaten einzureichen. dpa/nd