Potsdam. Die Zahl der Insolvenzen von Unternehmen und Verbrauchern ist 2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, sank die Zahl der von Insolvenz betroffenen Verbraucher um 8,4 Prozent auf 2535. Die unbezahlten Rechnungen summierten sich auf 86,6 Millionen Euro, ein Rückgang um 5,7 Prozent. Somit liege die Verschuldung in Brandenburg rechnerisch bei 34 200 Euro Schulden, rund 1000 Euro mehr als der Wert des Vorjahrs. 428 ehemals Selbstständige stellten einen Insolvenzantrag, das waren 133 Menschen oder 23,7 Prozent weniger als im Jahr 2017. Die offenen Forderungen sanken um 13,6 Prozent auf gut 101 Millionen Euro. dpa/nd

