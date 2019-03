Am Ende brachte Rot-Rot das verschärfte Polizeigesetz am Mittwoch mit 44 zu 38 Stimmen durch den Landtag. Es hätte auch noch gepasst, wenn sich die Landtagsabgeordnete Anita Tack (LINKE) enthalten hätte. Bei einer Probeabstimmung einen Tag zuvor in der Linksfraktion hatte sie dies noch getan. Sie wollte nicht mit Ja stimmen. Um Rot-Rot die Mehrheit zu sichern, hat sie es dann doch getan. Nicht etwa über Nacht habe sie es sich anders überlegt. Die Entscheidung zum Ja sei innerhalb von Sekunden gefallen, erklärte Tack dem »nd« am Donnerstag. Sie habe so etwas in ihren 25 Jahren im Landtag noch nie er...

