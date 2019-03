Bis zum WM-Sieg am Mittwoch hatte Arnd Peiffer in knapp zehn Weltcupjahren über 20 Kilometer nie auf dem Podium gestanden. Foto: AFP/Jessica Gow

Wenn Arnd Peiffer über Biathlon spricht, könnte dies auch in einem Hörsaal stattfinden. Dann referiert »Professor« Peiffer gerne mal über eine Schneefeuchte von 16 Prozent, über Komplexleistungen oder über 90 Prozent Trefferquote. Der 31-Jährige überlässt nichts dem Zufall und wurde für seine Akribie in Östersund am Mittwochabend mit dem Titel im Einzel über 20 Kilometer belohnt.

Peiffer ist eben gerne auf alles vorbereitet. So verwunderte es nicht, dass er nach seinem überraschenden Triumph im Klassiker einen »fun fact« selbst lieferte. Die »24«, sagte er mit einem Schmunzeln und deutete auf seine Startnummer, »hatte ich auch, ...