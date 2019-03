Am Dienstag dieser Woche wurde das Internet 30 Jahre alt. In seiner entwicklungsgeschichtlichen Wirkung wird es gern mit dem Buchdruck verglichen - womit wir mitten in einem Kulturkampf wären: Machen World Wide Web nebst E-Book das Papierbuch überflüssig?

Buchliebhaber sollten gelassen bleiben. Da der Buchdruck in über 500 Jahren die Handschrift nicht verdrängt hat, sind drei Jahrzehnte Internet kein Grund zur Panik. Zumal wir schon aus Vor-Internetzeiten um das sogenannte Rieplsche Gesetz wissen. Wolfgang Riepl, Altphilologe, Literat und Journalist, hatte 1913 in seiner Dissertation herausgearbeitet, dass »kein gesellschaftlich etabliertes Instrument des Informations- und Gedankenaustauschs von anderen Instrumenten, die im Laufe der Zeit hinzutreten, vollkommen ersetzt oder verdrängt wird«. Zwar nicht generel...