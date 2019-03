In den von Joanne K. Rowling verfassten Harry-Potter-Romanen wird der Magier Voldemort von den meisten Zauberern nur mit »der, dessen Namen nicht genannt werden darf« bezeichnet. Nur der große weise Zauberer Albus Dumbledore und Harry Potter haben den Mut, den Bösewicht bei seinem Namen zu nennen. Der Glaube, man sei gegen das Böse gefeit, wenn man es verleugne, ist so alt wie der religiöse Kult, der hofft, das Böse durch rituelle Handlungen bannen zu können. Dabei hätte gerade Harry Potter jeden Grund, in den Chor der Ängstlichen einzustimmen, hat dieser doch seine Eltern ermordet und ...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.