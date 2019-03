Vertrauen, das weiß jeder, ist wichtig am Arbeitsplatz. Aus der Sicht des Aufsichtsratsvorsitzenden beim FC Schalke 04, Clemens Tönnies, bedeutet Vertrauen, delegieren zu können - also Arbeit Experten zu überlassen, ohne sich ständig einzumischen und Druck auszuüben. Genau in diesem Sinne wurde am Freitag entschieden, Huub Stevens bis zum Saisonende zum Trainer der königsblauen Fußballer zu machen. Dem 65-Jährigen vertrauen in Gelsenkirchen alle. Von den Fans wurde er 2004 zum Jahrhunderttrainer des Vereins gewählt.

In schlechten Zeiten ist Vertrauen besonders wichtig. Im Fall von Stevens und Schalke heißt das: Die Ken...