Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung. Alles verändert sich immer schneller, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft - angeblich. Beim Brexit kann man das so nicht sagen. Am 23. Juni 2016 stimmten Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien für den Austritt aus der EU. Heute, zwei Jahre und rund neun Monate später, befindet sich das Land weiterhin in der EU. Und das ändert sich vielleicht nicht so bald.

Foto: Am Dienstag dieser Woche lehnte das britische Parlament den EU-Austrittsvertrag ab (Foto), am Folgetag lehnte es den Austritt ohne Vertrag ab, und am Donnerstag beschloss das Unterhaus, bei der EU einen Aufschub des Austrittsdatums 29. 3. 2019 zu beantragen. Wie lange dieser Aufschub sein wird, darüber wird nächste Woche abgestimmt. Von wegen Beschleunigung. Verglichen mit dem Brexit war zum Beispiel das, was sich nach dem 9. November 1989 in Deutschland abspielte, ein rasanter Wandel. An diesem Tag teilte Günter Schabowski mit, dass DDR-Bürger in den Westen reisen dürfen. Zwei Jahre und neun Monate später war die DDR längst Geschichte, die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland in die Höhe geschnellt und der »Spiegel« berichtete unter der Schlagzeile »Deutsche gegen Deutsche« über Enttäuschungen im Osten und Gleichgültigkeit im Westen. Ein schneller Wandel bringt eben nicht unbedingt schnelle Verbesserungen für die Mehrheit der Menschen. Und der recht zähe Brexit-Prozess hat uns immerhin die Einsicht beschert: Das Versprechen der Nationalisten, dass ein schneller Brexit schnell viele Probleme löst, hat sich im Zeitverlauf als leer entpuppt. rt Foto: Mark Duffy/dpa